Подбитый российский корабль "Оленегорский горняк" могут продержать в доке от шести месяцев до года, поскольку он получил значительные повреждения.
"Взрывчатка весом 450 кг нанесла значительные повреждения вражескому десантному кораблю. Можно прогнозировать, что минимум полгода - год он может провести в доке (сооружение для хранения и ремонта, - ред.), если доплывет", - заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".
По его словам, корабль могут и не восстановить в составе Черноморского флота РФ из-за серьезных повреждений.
Атака на корабли РФ в Новороссийске
Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийске была совершена атака. По информации источников, спецоперацию проводили СБУ и Военно-Морские силы.
В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Впоследствии в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, что судно наклонилось на бок и медленно тонет. Позже стало известно, что россияне смогли дотянуть корабль до порта.
Украинские военные отметили, что после вывода судна из строя для ряда украинских городов уменьшилась угроза.