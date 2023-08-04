По словам экспертов, корабль могут и не восстановить в составе российского флота из-за повреждений.

Подбитый российский корабль "Оленегорский горняк" могут продержать в доке от шести месяцев до года, поскольку он получил значительные повреждения.

"Взрывчатка весом 450 кг нанесла значительные повреждения вражескому десантному кораблю. Можно прогнозировать, что минимум полгода - год он может провести в доке (сооружение для хранения и ремонта, - ред.), если доплывет", - заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

По его словам, корабль могут и не восстановить в составе Черноморского флота РФ из-за серьезных повреждений.

Видео дня

Атака на корабли РФ в Новороссийске

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийске была совершена атака. По информации источников, спецоперацию проводили СБУ и Военно-Морские силы.

В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Впоследствии в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, что судно наклонилось на бок и медленно тонет. Позже стало известно, что россияне смогли дотянуть корабль до порта.

Украинские военные отметили, что после вывода судна из строя для ряда украинских городов уменьшилась угроза.

Вас также могут заинтересовать новости: