Глава ГУР Минобороны отметил, что психологическое влияние на население лишь последствие.

Украина преследует три основные цели, реализуя свою дроновую кампанию на территории Российской Федерации. Украинская армия пытается вывести власти РФ из зоны комфорта.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что новая массированная кампания ударов дронами-камикадзе имеет три главные цели:

истощить российскую систему противовоздушной обороны;

вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики;

нанести ущерб военным производственным объектам, как, например, в ходе недавней операции, направленной на завод по производству ракетного топлива в Тверской области, к северу от Москвы.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", - заявил глава ГУР в интервью изданию The Economist.

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При этом он указал, что вторичная цель атак дронами – психологическая, вызывающая беспокойство среди населения и нарушающая нормальные экономические процессы внутри России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти повседневным явлением.

Удары по Москве - последние новости

Украинские дроны-камикадзе долетают до Москвы и не только. Так, 21 августа взрывы прогремели в Подмосковье, из-за чего в российской столице закрыли все аэропорты - задержано или отменено 90 рейсов.

Уже на следующие сутки взрыв слышали в районах Строгино и Покровское-Стрешнево российской стлицы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Красногорске.

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