В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых, 90 рейсов были отненены или задержаны.

В понедельник, 21 августа, в Москве закрыли все аэропорты, были задержаны или отменены 90 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписания", по состоянию на 09:50 по московскому времени в аэропорту Внуково были задержаны 28 рейсов. В Домодедово задерживаются вылеты 20 самолетов, отменен один. В Шереметьево задержаны 45 рейсов.

В Росавиации сообщили, что в связи с ограничениями в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых.

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Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

Атака на Москву

В Минобороны РФ заявили, что около 6:50 21 августа ВСУ пытались атаковать российскую территорию дронами самолетного типа.

В ведомстве традиционно сообщили, что российские силы ПВО обнаружили БПЛА над Московской областью и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы. "Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - заявили в министерстве.

Во всех московских аэропортах объявили режим "ковер". Этот режим объявляют, если в воздушном пространстве обнаруживают неизвестные воздушные суда и другие объекты.

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