Скибицкий отметил, что международные партнеры Украины имеют понимание цели соответствующих действий Сил безопасности и обороны на территории врага.

Военная разведка Украины наносит удары по российским военным объектам дронами и ракетным вооружением, а также применяет для соответствующих миссий свою агентуру на территории государства-агрессора.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. "Работаем методично. Мы определяем наиболее критические цели, наиболее важные объекты для РФ: это военные объекты, объекты ВПК, которые обеспечивают изготовление ракет и беспилотников, объекты, которые обеспечивают логистику", - рассказал детали представитель разведки.

По его словам, целью таких ударов является ослабление способности врага продолжать войну против Украины. "Все вражеские цели - пронумерованы и имеют свою иерархию", - отметил он.

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"Мы целенаправленно уничтожаем их, чтобы уменьшить потенциал и достичь эффекта домино: когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукцию, прекратят военное производство", - пояснил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что международные партнеры Украины имеют понимание цели соответствующих действий Сил безопасности и обороны на территории врага.

"Мы используем, в частности, и "натовские" методики. (Западные партнеры) понимают, что это не просто, чтобы запустить ракету или беспилотник по территории РФ. Да, есть определенные предостережения, но с военной точки зрения есть полное понимание ситуации и тех действий, которые мы предпринимаем", - подчеркнул Скибицкий.

Удары по Москве

В последнее время дроны по Москве стали бить все чаще, наводя панику на местное население. Так, например 22 августа громкий звук взрыва был слышен в московских районах Строгино и Покровское-Стрешнево. Очевидцы также сообщали о взрывах в Красногорске.

Утром 21 августа взрывы раздавались в Подмосковье. Тогда в Москве закрыли все аэропорты, было задержано или отменено 90 рейсов.

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