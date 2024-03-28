По словам разведчика, "мы никогда прямо не говорим: "смотрите, это сделали мы".

Брать на себя ответственность за атаки на территориях страны-агрессора со стороны разведки было бы "немножко неправильно и непрофессионально". Об этом во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы никогда прямо не говорим: "смотрите, это сделали мы". На нашем официальном ресурсе вы такого не найдете", - подчеркнул разведчик.

При этом он напомнил, что "когда топили корабли, то тут понятно: мы публиковали кадры с водных дронов".

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"Это элемент пропаганды. Вы должны меня тоже понять. Во всех остальных случаях - какой-то намек может идти, какие-то эксперты что-то могут сказать, но ни разу я не сказал: "смотрите, это сделали мы". Это, на мой взгляд. Еще раз говорю - намеки есть. Для чего это нужно? Возможно для того, чтобы поддержать самих себя, потому что за два с половиной года войны тоже людям надо верить в победу, верить, что это осуществимо", - пояснил Буданов.

По его словам, сейчас есть "горячая" тематика - теракт в "Крокус сити".

"Как минимум с 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", - подчеркнул глава ГУР.

Теракт в "Крокус сити" - последние новости

Руководитель РФ Владимир Путин заявил, что когда он слушает "ура-патриотов", у него "возникает чувство тревоги". По словам российского диктатора, он "встревожен" высказываниями о том, что "Россия только для россиян".

Как сказал Путин, на территории РФ проживает 190 этносов, при этом некоторые национальности представлены миллионными народами.

Как известно, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Crocus City Hall произошел масштабный теракт. Погибло по меньшей мере 143 человека, еще 360 были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". При этом власти РФ переложили ответственность за теракт на Украину.

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