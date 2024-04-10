Эта мера, говорят источники Reuters, поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих заводах.

Власти РФ на фоне ударов по НПЗ могут временно понизить требования к качеству бензина на внутреннем рынке по отдельным показателям до стандарта Евро-3 вместо действующих для Евро-5, чтобы при необходимости увеличить объем производства продукта и предотвратить угрозу дефицита, сообщили Reuters три источника в отрасли.

"Минэнерго в качестве резервной меры рассматривает расширение рамок по отдельным параметрам до уровня Евро-3, чтобы создать задел для дополнительного выпуска бензина. Эту тему еще в марте предложили, сейчас она в работе", - рассказал отраслевой специалист.

С 2016 года в России действует запрет на продажу бензина ниже экологического класса "Евро-5". По словам собеседников издания, министерство энергетики рассматривает вариант снизить нормы содержания некоторых добавок и этанола в бензине, чтобы "создать основу для дополнительного производства". Содержание серы при этом останется неизменным, утверждают они.

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Эта мера, говорят источники Reuters, поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих заводах. Основная часть производства низкосортного бензина в России, отмечает издание, приходится на Орский НПЗ, остановившийся из-за наводнения в Оренбургской области, и Ангарский завод в Восточной Сибири.

По расчетам собеседников издания, смягчение норм может принести внутреннему рынку дополнительно 10% или от 300 до 350 тысяч тонн бензина в месяц, чего будет достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

Проблемы с бензином в РФ - детали

Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита топлива, который может усилиться из-за атак украинских дронов и остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Как сообщает Reuters, сделка об использовании запасов для России уже согласовано. Также помочь Москве с поставками бензина согласилась соседняя Беларусь.

Ранее директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос заявил, что дальнейшие атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.

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