В Курской области уже несколько дней подряд царит хаос.

Внезапная атака украинских войск на Курскую область шокировала правителя РФ Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора

Как пишет Bild, Вооруженные силы Украины неустанно давят на противника дронами, ракетами и артиллерией. Россияне были вынуждены вызвать подкрепление, но пока что это врагу не помогло. При этом, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинское продвижение все же может замедлиться.

Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.

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Источник среди украинских силовиков раскрыл, что операция в Курской области имеет целью "дестабилизировать Россию".

"Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель - рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России", - поделился собеседник.

Бои в Курской области

Как пишет The Economist, операция украинских сил в Курской области РФ поднимает боевой дух украинцев, однако оккупанты снимают части с других участков фронта в Украине не так быстро, как хотелось бы украинскому командованию.

По словам аналитиков ISW, операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин заявил, что одним из важных плюсов этих событий является пополнение обменного фонда.

"Обмены сейчас проходят очень редко и трудно, во-первых, из-за недостаточного количества пленных русаков, а во-вторых - потому что рашке пофиг на своих людей, кроме отдельных категорий. А эти категории как раз и есть среди наловленных российских баранов", - пояснил он.

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