По его словам, в плен попали те категории российских военных, в которых заинтересована Москва.

В Курской области продолжаются боевые действия. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин заявил, что одним из важных плюсов этих событий является пополнение обменного фонда.

По его словам, было захвачено большое количество пленных, среди которых и бойцы кадыровского "Ахмата". Жорин считает, что они пригодятся Украине.

"Обмены сейчас проходят очень редко и трудно, во-первых, из-за недостаточного количества пленных русаков, а во-вторых - потому что рашке пофиг на своих людей, кроме отдельных категорий. А эти категории как раз и есть среди наловленных российских баранов", - написал он в Telegram.

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По мнению майора, России придется идти на обмен своих срочников, поскольку их захват стал громкой историей - "сделать вид, что их там не было, уже не удастся".

Бои в Курской области - захват пленных

Как сообщал УНИАН, 6 августа состоялся прорыв российской границы. Сейчас продвижение украинских войск по территории Курской области продолжается.

В рамках операции обменный фонд пополнился большим количеством российских военнослужащих. В частности, военные публиковали кадры сдачи в плен группы российских оккупантов.

Проект "Хочу жить" опубликовал видео с пленными кадыровцами. Рейдовые группы наловили оккупантов глубоко в тылу от границы. Они рассказали, что пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, ведь их лидер Рамзан Кадыров когда-то заявлял, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

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