Россия перебрасывает войска с Харьковского направления, но с Донбасского пока нет.

Операция ВСУ в Курской области РФ поднимает боевой дух украинцев, однако российские оккупанты снимают части с других участков фронта в Украине не теми темпами, каких хотелось бы украинскому командованию.

Об этом пишет Economist. "Цель-минимум - это оттягивание российских войск от главных участков фронта - Харькова и Донбасса. Пока... Россия перебрасывает войска с Харьковского направления, но с Донбасского пока перебросила намного меньше", - отметило издание.

"Их командование - не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растягивать логистику на 80-100 км", - сказал изданию источник в Генштабе ВСУ.

Видео дня

"Но эта операция уже повлияла на нечто неосязаемое, но очень важное - на боевой дух […] В правительственных кабинетах в Киеве и во фронтовых госпиталях, где лечат раненых, нация поверила, что нашла брешь в панцире Путина", - написало издание.

"Мы в первый раз за долгое время движемся вперед. Я чувствовал себя тигром", - сказал один из раненых в Курской области украинских военных с позывным "Ангол".

Ситуация в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

Как отметили аналитики Института изучения войны, владение инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило оккупантам самим определять место, время, масштаб и требования к ведению боев в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Вас также могут заинтересовать новости: