Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров.

Продолжается война в Украине, сегодня ночью поражен очередной стратегический объект российских оккупантов - нефтебаза "Полевая", что в Курской области России.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Удачный результат слаженной работы Сил обороны Украины: поражен очередной стратегический объект российских оккупантов", - сказано в сообщении.

По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. "В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами. Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ", - отмечают в Генштабе.

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Отмечается, что задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ "А") во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. "Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что подробная информация о последствиях поражения обоих объектов сейчас уточняется. Отмечается, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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Как сообщал УНИАН, Курскую область РФ в ночь на воскресенье, 28 июля, атаковали дроны. Отмечается, что работала ПВО. Ряд местных "Телеграм"-каналов сообщали, что горит нефтебаза.

В сети сообщали, что, по предварительным данным, в час ночи нефтебазу в Полевой атаковали БПЛА. В результате загорелись три резервуара.

27 июля украинские дроны ударили сразу по трем военным аэродромам РФ. Атакам подверглись аэродром "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской. На аэродроме "Оленья" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3 - из таких РФ выпускает по Украине ракеты Х-22. Также сотрудники ГУР МО поразили три вертолета на территории РФ. Речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

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