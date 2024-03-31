Из-за падения обломков сбитого дрона произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.

Ночью российская армия с использованием дронов-камикадзе и различных видов ракет нанесла очередной удар по южным регионам Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонщины.

По ее словам, агрессор прибегнул к комбинированной тактике, испытывая системы ПВО сначала дронами, затем - ракетами.

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"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами. В частности, по Херсонщине враг направил баллистическую ракету типа "Искандер-М", а с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, - Х-59, управляемую авиационную ракету...", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что дроновая атака была сосредоточена на энергетике Одесской области. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.

"Враг обильно атаковал Одесскую область. Все 8 дронов удалось сбить", - добавила пресс-секретарь.

По данным Сил обороны, падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области, произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Сейчас пожар ликвидирован. Люди не повреждены. Ведутся восстановительные работы.

По уточнению Гуменюк, по предварительным данным, из-за короткого замыкания без электроснабжения осталось до 170 тысяч абонентов.

Как добавили в Силах обороны юга, по Херсонщине параллельно, во время дроновой атаки, россияне применили и баллистику, и управляемую авиационную ракету. Оккупанты попали по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.

"Очевидно, ракетами враг пытался попасть по определенным объектам, но все же попадание произошло на открытой территории. Сам факт того, что враг комбинирует атаки дронов, баллистические и с использованием ракеты авиационного базирования, говорит о попытке истощить системы ПВО и получить любые победы комбинированным способом", - считает Гуменюк.

Сколько сбила ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская область РФ), 11 "шахедов" (Приморско-Ахтарск РФ и оккупированный Крым), баллистическую ракету "Искандер-М" (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 (ТОТ Запорожской обл.)

"В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - добавили в ведомстве.

Новая атака РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупационные войска второй раз за неделю нанесли по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов - о пусках из Саратовской области РФ сообщали Воздушные силы ВСУ. Из-за атаки в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ракеты были направлены на город Стрый (Львовская область), Львов, в сторону Тернопольщины и тому подобное. На фоне атаки РФ по Украине в польском воздушном пространстве работали самолеты Польши и союзников.

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