Профильные службы осматривают место попадания.

Вечером в субботу, 30 марта 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Впоследствии он отметил, что враг попал по району жилой застройки в Шевченковском районе города.

В то же время бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" уточнил, что оккупанты били из авиации.

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"Российские террористы нанесли удар из авиации по Шевченковскому району Харькова. Снова целью стала жилая застройка города. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", – написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что профильные службы осматривают место попадания. По состоянию на 21:28 информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 21:32: "Предварительно без пострадавших, к счастью. Только выбиты стекла в доме рядом с "прилетом", – сообщил Терехов.

Обновлено 21:49: По предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова управляемым снарядом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По состоянию на данный момент – без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления. Профильные службы работают на местах", – добавил он.

Атаки РФ по Украине: последние новости

30 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Враг атаковал село Долинка Пологовского района. В результате удара пострадал 12-летний мальчик, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В ночь на 30 марта противник вновь атаковал энергетическую инфраструктуру. Силы ПВО сбили 9 из 12 вражеских беспилотников. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут готовить новый масштабный обстрел. Об этом может свидетельствовать тот факт, что во время ночной атаки 30 марта оккупационная армия пыталась разоблачать и обходить украинскую противовоздушную оборону.

Отметим, что ночью 29 марта россияне поднимали в небо стратегическую авиацию. Уже утром по всей стране была объявлена воздушная тревога – оккупанты выпустили ракеты с Ту-95МС, "Кинжалы", авиационные управляемые ракеты и "шахеды".

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