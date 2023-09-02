Она замечает, что эта конструкция "лишняя", и оккупанты не имеют возможности полноценно использовать ее для своих нужд.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк относительно новой "атаки" на Крымский мост замечает, что накал ситуации вокруг него-это тактика россиян.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации российских оккупантов о якобы уничтожении трех морских дронов при попытке атаки на Крымский мост.

"То, что им постоянно что-то грезится навоколо Крымского моста, - это понятно. Потому что диагноз точный, конструкция лишняя. И они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно абсолютно всем", - отметила Гуменюк.

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Она добавила, что то, что захватчики каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструции, - это их тактика. Ведь им каким-то образом надо оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры.

"Потому что подтягивание резервов, пополнение запасов – все это должно происходить именно через этот мост. Но оно не работает и не работает в том объеме, на который рассчитывают войска. И поэтому, как правило, им необходимо как-то оправдывать и награжденную конструкцию из подтопленных паромов вокруг, и постоянные перекрытия этого моста, и учения, которые они там проводят", - отметила Гуменюк.

Так, добавила она, оккупанты каждый раз имеют определенную "легенду", чтобы объяснить свое непонятное поведение.

"Еще раз напомню: мы высвобождаем территорию Украины постепенно на всей ее площади, где находится враг, где есть оккупированные территории. Но каким образом, что и когда мы делаем, - мы отчитываемся только тогда, когда сделка имеет право на объявление. Сейчас это пока их Мары", - сказала пресс-секретарь.

Также на вопрос о попытках защиты оккупантами этого моста, начали ли они применять какие-то новые способы, Гуменюк отметила, что они что захватчики ничего нового не придумали.

"Они действительно пытаются затоплением плавсредств, паромов выстроить такие заграждения. Но опять же сами себе противоречат: если они утверждают, что они надежно его защитили, подтопив несколько паромов, связанных между собой, сплетенных сетками, и вдруг ночью что-то все же там прорвалось, - пусть лучше перестраивают свою оборону", - сказала пресс-секретарь.

Как Россия пытается защитить Крымский мост

Ранее в британской разведке отметили, что Россия пытается защитить Крымский мост от возможных атак вооруженных сил Украины с помощью различных методов. Речь идет, в частности о системах противовоздушной обороны и подводных барьерах.

В разведке отметили, что важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обусловливает применение таких значительных мер защиты.

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