На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов во время последующих атак.

Как сообщает русская служба "Радио Свобода", в их распоряжении появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи.

Они они не "затоплены", а, вероятнее всего, закреплены якорями на одном месте и вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов. На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

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Ранее там обратили внимание, что с южной стороны моста, который ведет из Тамани в аннексированный Крым, установили заграждения после атаки украинских морских дронов.

Атаки на Крымский мост - как оккупанты хотят его защитить

Оккупанты пытаются защитить от ударов Сил обороны незаконно построенный Крымский мост. В частности, стало известно, что в районе Керченского пролива, вблизи моста между РФ и временно оккупированным Крымом они проводят подготовительные работы для затопления уже второго парома. По данным ГУР, россияне планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств такого типа перед мостом. Также противник планирует установит боновые заграждения между затопленными паромами.

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