Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обуславливает принятие обширных мер защиты.

Россия пытается защитить важный для ее военной логистики Крымский мост от возможных атак ВСУ с помощью различных методов, включая системы ППО и подводные барьеры.

Как отмечают в британской разведке, Керченский пролив является узким местом для военной логистической поддержки российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов для пересечения проливов.

"Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак. Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обуславливает принятие таких обширных мер защиты", - говорится в сообщении разведки.

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Отмечается, что по состоянию на 29 августа подтверждается создание Россией подводного барьера из затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак беспилотников на Крымский мост. В южной части моста это несколько судов, находящихся на расстоянии 160 метров друг от друга. Они расположены в том же месте, где 17 июля 2023 года произошла атака украинских БПЛА "Морской малюк".

Кроме того, в разведке Британии напоминают, что в сентябре 2022 года ВМФ России в течение нескольких дней в течение нескольких дней испытывал на баржах радиолокационные ловушки, вероятно, для сдерживания ракет радиолокационного поиска.

"Другие контрмеры по защите моста включают использование установленных на грузовиках дымогенераторов TDA-3, учения были проведены 24 мая 2023 года. Этот дым был активирован для сдерживания приближающихся воздушных угроз 12 августа 2023 года", - говорится в сообщении разведки.

Оккупанты пытаются защитить Крымский мост от атак ВСУ

Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива россияне планируют затопить по меньшей мере шесть барж для защиты от атак морских дронов. Также оккупанты планируют установит боновые заграждения между затопленными паромами.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, который привел к обрушению пролета моста.

В августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что СБУ во второй раз взорвала Крымский мост летом этого года благодаря морским дронам-камикадзе, которые являются собственной разработкой спецслужбы, а сама операция готовилась совместно с ВМС Украины.

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