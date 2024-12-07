По словам Свитана, на Крымский мост должна быть осуществлена комплексная атака.

Чтобы разрушить Крымский мост, нужно как минимум 3 основных вида боевых частей. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, на Крымский мост должна быть комплексная атака. Он напомнил, что накануне утром в Керчи были слышны взрывы. По мнению военного, украинские спецслужбы под руководством ВМС подготовили для российских оккупантов "такое поздравление".

"Потому что действительно шло несколько беспилотных механизмов - и воздушные беспилотники, и безэкипажные катера", - сказал эксперт.

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По его мнению, баллистические ракеты ATACMS могут вызвать разрушение конструкции моста, ведь масса их боевой части в версиях M48 и M57 составляет 225 килограммов, и десять ATACMS, запущенных в одну точку, точно выведут Крымский мост из строя. При этом если для удара использовать столько же крылатых ракет вроде Taurus, Storm Shadow и SCALP, они стопроцентно выведут его из строя. К этому стоит добавить БПЛА и ракеты-приманки ADM-160. Поэтому в целом речь идет о комплексной атаке:

"По меньшей мере 3 основных вида боевых частей, то есть ATACMS, крылатые ракеты и безэкипажные катера - их хватит, если будет заход в одну точку.

Свитан добавил, что, даже если ПВО и береговая охрана россиян ликвидирует половину средств поражения, есть возможность уничтожить Крымский мост, а наши "Нептуны" могут "дошлифовать" разрушенный мост, чтобы его было сложно быстро восстановить.

Атака морских дронов Керчи 6 декабря

Как сообщал УНИАН, 6 декабря временно оккупированный украинский город Керчь в Крыму атаковали морские дроны. Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Очевидцы в местных пабликах сообщали, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка.

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