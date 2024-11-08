Украина возмущена и требует действий.

На 12 сессию Всемирного форума городов (WUF12) допустили представителей оккупационной администрации России в Крыму. Мероприятие проходит при поддержке Программы ООН по населенным пунктам.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест и заявили, что это является вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, 68/262 "Территориальная целостность Украины":

"Россия пытается использовать для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий как международные платформы, так и территорию суверенных государств, в этом случае - Арабской Республики Египет, сознательно провоцируя напряжение, в том числе и на уровне двусторонних отношений".

В заявлении отмечается, что Украина настаивала на определении четкого механизма регистрации участников WUF12, однако ООН-Хабитат допустил к участию преступников. МИД призывает генсека ООН и руководство программы отреагировать, а также пересмотреть право людей, которые допустили российских представителей, работать в органах этой системы.

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ООН и Россия

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проигнорировал украинский саммит мира в Швейцарии, однако поехал в российскую Казань на саммит БРИКС.

Так глава Организации Объединенных Наций пожал руку кремлевскому правителю Путину, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом. Также он обнимался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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