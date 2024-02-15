В результате удара полностью уничтожен жилой дом

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области, сообщает в Telegram председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыши. В результате удара погибла 67-летняя женщина", - написал Синегубов.

Он также добавил, что увеличилось число жертв после удара РФ по с. Великий Бурлук Купянского района. Ракета попала в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Погибли двое мужчин и одна женщина. Пять человек трамвая. Еще две женщины находятся под завалами.

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РФ нанесла очередной массированный удар по Украине: важные новости

Этим утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду областей Украины.

Как сообщал УНИАН,Россия ударила ракетами по Львову. Пострадали люди, в домах выбило окна. Из-за атаки, двое горожан получили резаные раны.

Атаковал враг и столицу. Сообщается, что ракеты разного типа заходили на Киев с разных направлений. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые направлялись на столицу.

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