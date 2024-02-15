Под вражеским обстрелом оказался Чугуев.

Российские оккупационные войска около полуночи ударили по Харьковской области. Под вражеским обстрелом оказался Чугуев.

Как сообщила "Суспільному" мэр города Галина Минаева, в громаде прогремели два взрыва. Есть разрушения и по меньшей мере один погибший человек.

Отмечается, что тело погибшей женщины обнаружили в разрушенном частном доме. Специалисты продолжают осматривать места попаданий российских ракет.

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Обстрелы Харьковщины: последние новости

14 февраля российские оккупанты ударили ракетой С-300 по жилой многоэтажке в Великом Бурлуке Харьковской области. По состоянию на 19:50 сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем. Под завалами искали людей.

13 февраля под вражеским обстрелом оказались предприятие и рынок на Харьковщине. Так, оккупанты ударили по Куриловке – там погибли двое мужчин. Также россияне обстреляли Волчанск. Сообщалось, что 61-летняя гражданская женщина погибла от мино-взрывной травмы.

В ночь на 10 февраля российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Было попадание в нефтебазу, что вызвало масштабный пожар на расположенной рядом улице. В результате пожара погибли семь человек, трое из них – дети.

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