Ракеты заходили на столицу с разных направлений.

Рано утром, 15 февраля, российские оккупационные войска снова атаковали Украину ракетами. Под ударом оказалась и столица.

Как сообщает КГВА, на этот раз атака была комбинированая. Ракеты разного типа заходили на Киев с разных направлений.

Отмечается, что воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые направлялись на Киев.

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"По оперативной информации - в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины! От каждого из нас зависит приближение мира в Украине после нашей победы", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину

Для атаки Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики. О взлете нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ сообщили в Воздушных силах ВСУ.

ПВО работала в Киеве и области, Львовской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Предварительно, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья, а в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной повыбивало окна.

Уже в 7 утра начали объявлять отбой воздушной тревоги..

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