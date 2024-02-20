Силы ПВО сбили все вражеские цели.

В ночь на 20 февраля российские оккупационные войска атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-я ударными дронами типа "Shahed".

Как сообщает Генштаб, ракеты запускали из Белгородской области РФ и оккупированной части Запорожья. В то же время БПЛА летели из российского Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что к отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ Сил обороны Украины.

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В результате успешной боевой работы украинские защитники сбили все 23 дрона в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - атаки дронов

В воздушных силах сообщали, что Россия проводит модернизацию ударных беспилотников и продолжает наращивать их производство, но Запад может повлиять на это путем контроля санкционных ограничений.

Кроме того, российские войска пытаются усовершенствовать "Шахеды", чтобы те были менее уязвимыми для украинских систем ПВО.

Российские военные начали использовать на фронте "умные" дроны с машинным зрением. Один из таких БПЛА зафиксировали на Херсонском направлении.

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