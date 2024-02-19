Военные предупредили об активности российской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Этой ночью российская оккупационная армия в очередной раз атакует Украину с помощью беспилотных летательных аппаратов.

О первых дронах командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило еще около 21:00. Сейчас воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

По последним данным Воздушных сил, ситуация с российскими беспилотниками следующая:

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БПЛА в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого;

дрон на Кировоградщине движется в направлении Кременчуга;

БПЛА в западной части Днепропетровской области курсом на Кременчуг;

БПЛА на окраинах Днепра.

Кроме того, наблюдается активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Также начальник Херсонской городской военной администрации сообщил об обстреле города из различного вооружения.

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Обновлено в 00:05: Данные по БПЛА от военных:

БПЛА из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесской области, курс юго-западный;

БПЛА на Днепропетровщине движется в направлении Запорожской области, курс южный.

Кроме того, сохраняется активность тактической авиации РФ в акватории Азовского моря, существует угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 00:03: В пригороде Днепра и в Кременчуге (Полтавская область) раздались звуки взрывов, пишет Суспільне.

Обновлено в 23:56: На Днепр летит ракета, сообщают Воздушные силы.

Последние атаки по Украине: что известно

Утром Воздушные силы отчитались об уничтожении четырех ударных беспилотников типа "Shahed", которые оккупанты запустили в направлении Харьковщины из Белгородской области.

Впоследствии стало известно, что украинские воины уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С на восточном направлении.

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