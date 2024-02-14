Запад может повлиять на это путем контроля санкционных ограничений, отметил представитель Воздушных сил.

Россия проводит модернизацию ударных беспилотников и продолжает наращивать их производство, но Запад может повлиять на это путем контроля санкционных ограничений. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы видели фото, которые появляются все чаще, там какие-то (беспилотники) с реактивными двигателями, есть модели вообще непонятного происхождения, слепленные где-то в гараже. Мы видим, что некоторую модернизацию проводят с "Шахедами", серьезную модернизацию также проводят с "Ланцетами", что увеличивает их дальность. Россия хвастается об искусственном интеллекте..., но информацию эту надо воспринимать двояко. Да, они продолжают изготавливать (дроны) и будут наращивать", – сказал Игнат на брифинге.

В то же время он отметил, что Запад, который поддерживает Украину, также делает "огромные шаги" по развитию технологий. В частности, приобретает серьезные обороты работа над лазерным вооружением.

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"Нужно Западу уменьшать возможности РФ по получению технологий путем контроля санкционных ограничений. А нам нужно смотреть, что Украина может сделать, какие шаги по технологическим скачкам, чтобы с помощью западных технологий, которые нам доступны, создавать противодействие России. И это уже делается", – сказал он, отметив, что украинские беспилотники ударного типа "частенько что-то поджигают в России, там подгорает стабильно, и это очень хорошо".

Роль дронов в войне

Вторжение России в Украину продемонстрировало, что в современной войне беспилотники играют немалую роль – причем речь идет как о малых дронах, так и об ударных БпЛА.

Так, в Украине была создана "Армия дронов". Проект демонстрирует довольно серьезные результаты, еженедельно уничтожая немало вражеской техники.

Кроме того, 6 февраля Президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. По словам Зеленского, это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Он также отметил, что Украина реально изменила ситуацию безопасности в Черном море благодаря дронам.

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