Эти БПЛА способны поражать цели, защищенные РЭБ.

Российские военные начали использовать на фронте "умные" дроны с машинным зрением. Один из таких БПЛА зафиксировали на Херсонском направлении около трех недель назад.

Об этом сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов во время телемарафона. По его словам, такие дроны способны обходить РЭБ. Так, россияне пытались атаковать катер украинских морпехов, но тот был защищен такой системой. Поэтому враг запустил новый дрон и тот смог поразить цель.

"Машинное зрение - маленький элемент, который не имеет особого отношения к искусственному интеллекту. Это способность БПЛА захватывать цель и поражать ее", — пояснил "Флэш".

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Как он рассказал, искусственный интеллект - это более сложная система, которая позволяет анализировать цель через нейросети, умеющие обучаться. Однако пройдет еще не один десяток лет, прежде чем ИИ сможет самостоятельно управлять дронами на поле боя.

В то же время БПЛА с машинным зрением могут поражать движущуюся технику и летать на большие расстояния. Для них неважна "потеря картинки", которая возможна из-за действия средства РЭБ. Кроме этого, резко падают требования к пилотам дронов, поскольку им не нужно быть профессионалами. Чтобы управлять таким БПЛА можно иметь базовые навыки - поднимать дрон и доводить до объекта. Далее он работает сам.

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Как сообщал УНИАН, Россия начала использовать свои новые дроны с камерами ночного видения для ударов по Никополю, успешно реализовав запуск БПЛА в темные сутки дня.

По словам военных, новые российские дроны с тепловизионными камерами радикально повысили эффективность применения дронов ночью, и особенно в зимний период.

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