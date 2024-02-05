Армия РФ начала применять больше оружия и изменила тактику, говорит представитель Воздушных сил.

Российские войска пытаются усовершенствовать "Шахеды", чтобы те были менее уязвимыми для украинских систем ПВО, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Они начали запускать большее количество баллистических ракет по территории Украины, уточнил он в эфире телемарафона.

"Из хороших новостей то, что далеко не всегда баллистика долетает до своих целей. Это касается и "Кинжалов" и "Искандеров" и С-300. Но надо понимать, что если она не долетает до цели, она может ударить где-нибудь еще. Поэтому угроза в связи с ней не уменьшается и надо реагировать на любые угрозы", - сказал Игнат.

Он также подтвердил слова Зеленского о том, что Украина получила две дополнительные установки ПВО.

"Президент намекал на то, что получили две системы, которые сбивают "напрочь все". Включая и баллистику. Больше, чем сказал президент, я тоже не могу сказать по понятным причинам. Но новости хорошие, мы получаем две дополнительные системы, способные сбивать разные воздушные цели: аэродинамические, аэробалистические", - отметил спикер.

Российские войска меняют тактику использования Шахедов

Игнат также добавил, что российские войска начали чаще использовать дроны-камикадзе типа "Shahed" на прифронтовых участках. По его словам, из-за этого большое количество российских дронов силы украинской ПВО не успевают уничтожить.

"Что касается тактики, то враг начал их больше применять на прифронтовой территории. Что касается смены тактики, "Шахеды" имеют свои характеристики и тут особо ничего нового не придумаешь. Единственное, что враг начал их модернизировать. Это и покраска в черный цвет и другие технические изменения. Враг и в дальнейшем будет продолжать их совершенствовать, чтобы сделать менее уязвимыми для нашей ПВО", – сообщил Игнат.

Он также добавил, что РФ продолжает наращивать производство "Шахедов": "У РФ есть возможности изготавливать "Шахеды", но они не безграничны. Безусловно, они будут и дальше продолжать. Они об этом сами открыто говорят, что будут наращивать производство этих БПЛА. Иран будет и дальше поставлять, но и РФ на своей территории сможет изготавливать".

Война в Украине - работа ПВО

Россия начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки американской военной помощи.

Ранее спикер Воздушных сил объяснил, как съемка работы ПВО помогает оккупантам. Он заявил, что каждый снимок работы украинской ПВО может стать источником информации для врага. Благодаря таким материалам Россия может определить, где стоит пусковая установка.

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