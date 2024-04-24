Атака была успешной - горит нефтебаза и НПЗ.

Этой ночью нефтяные объекты на территории РФ атаковали ударные беспилотники. На территории города Липецк упал дрон, в Смоленской области горит нефтебаза, а в Воронеже горит НПЗ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пишет, что БПЛА упал в промышленной зоне города Липецка, но жертв нет. На месте работали экстренные службы.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщает, что в регионе атаковали нефтебазу. Из-за этого произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

Видео дня

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что было сбито 4 дрона. В результате падения обломков одного из них якобы произошло возгорание на территории частного домостроения, которое было локализовано. В то же время видео свидетельствуют о другом.

Атаки на российские НПЗ

Эксперт Константин Криволап заявил, что украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России.

По словам эксперта Александра Коваленко, атаки по НПЗ в России могут быть одним из нелинейных решений противостоять активному применению Россией авиабомб.

В СНБО объяснили, что идея ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России заключается в осуществлении давления на Путина.

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