Украинские дроновые атаки на заводы способны ослабить оккупационные войска, считает обозреватель.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут быть одним из нелинейных решений противостоять активному применению Россией авиабомб, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"За 2 недели апреля авиация РФ применила по Украине более 1 300 КАБ. Среднесуточное количество применяемых КАБ, за вторую неделю апреля, в пределах 100 шт. Основные направления ударов: Очеретине, Скучное, Терни, Часов Яр, Купянск и т.д. Очеретине и вовсе стирают с лица земли, в этой локации самый высокий показатель применения КАБ в сутки", - отметил он.

По его словам, россияне продолжают наращивать компоненту КАБ как единственную, максимально эффективную сейчас для прорыва линий обороны и вскрытия укрепрайонов, а инструментов противодействия у ВСУ в достаточном количестве как не было, так и нет.

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"Ожидать, что у российских войск со временем возникнет дефицит с КАБ как в свое время с артиллерийскими выстрелами - не имеет смысла. В данном случае, либо работа по носителям, что сейчас системным образом невозможно реализовать, либо воздействие на иные отрасли и сферы войска РФ, уничтожение которых, при сохранении доминирования КАБов, все же, ослабят оккупантов на земле", - добавил Коваленко.

При этом удары по НПЗ он назвал одним из возможных решений: "Создание дефицита ГСМ может быть альтернативным решением и серьезным ослаблением потенциала оккупационных войск".

Напомним, старший аналитик компании Bernstein Боба Брэкетт заявил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы показывают растущую угрозу, которую относительно дешевые дроны, использующие искусственный интеллект, могут представлять для мировых энергетических рынков.

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