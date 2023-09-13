Аэроразведка перепутала отход оккупантов с наступлением украинских сил.

Более 60 российских оккупантов погибли или получили ранения под "дружественным огнем" во время отступления из села Опытное Донецкой области.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на российские источники.

"Дружественный огонь" артиллерии

Российский оператор беспилотника приказал артиллерии ударить по скоплению оккупантов, ошибочно восприняв хаотичный отход российских сил за быстрое продвижение украинцев по открытому полю .

Видео дня

Прокремлевские военные блогеры сначала заявили, что 200 российских военных отступают на "более выгодные позиции", поскольку украинские войска постепенно преодолевают оборону вокруг села.

"К сожалению, не все отступили четко и слаженно. Часть бойцов хаотично и почти в панике отходила на новые позиции. В результате произошла трагедия, наши солдаты погибли ... от огня собственной артиллерии", - рассказал информированный российский источник.

Народный депутат Украины Юрий Мысягин написал в соцсетях, что в результате инцидента дружественного огня погибли 27 россиян, еще 34 получили ранения.

"Примерно половине раненых оторвало руки или ноги. Потеряно несколько единиц техники", - добавил он.

Операция в Опытном

В конце прошлой недели Украина освободила часть села Опытное, где Россия сформировала плацдарм для собственного наступления на соседнюю Авдеевку. Украинские войска медленно атаковали одну посадку за другой в этом районе, продвинувшись примерно на 800 метров. Оборона русских посыпалась.

Впоследствии ВСУ воспользовались инцидентом со "дружественным огнем", чтобы продвинуться еще на 900 метров, и украинские официальные лица подтвердили, что подразделения 53-й и 501-й бригад вошли в село.

Российские источники утверждают, что московские войска продолжают контратаки на Опытное, но вряд ли им удастся восстановить контроль, поскольку село отрезано рекой от линии фронта.

Распространенные в соцсетях геолокационные кадры показали, что Украине удалось продвинуться к Пескам, села юго-западнее Опытного, на 500 метров.

Украинские войска открыли третью ось в этом районе, совершив успешный рейд на контролируемую Россией территорию из села Невельское, что еще в четырех милях к западу.

"Штурм ведется отдельно от трех основных направлений продвижения Украины - от Орехова на Мелитополь, от Великой Новоселки в направлении Бердянска и Мариуполя и к югу от Бахмута. Новый штурм важен тем, что он, вероятно, имеет целью притупить российский плацдарм в направлении Авдеевки, который можно было бы окружить", - пишет издание.

Последние новости из Опытного

Несколько дней назад в поселок Опытное возле Авдеевки (Донецкая область) зашли Силы обороны Украины, но пока сложно говорить о каком-то контроле, потому что враг безуспешно пытается отбить утраченные позиции.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оккупантам почти нереально проскочить к Опытному. Он подчеркнул, что пока оккупанты пытались обойти Авдеевку, украинские войска создали группу и продвинулись в Опытном – в сторону Донецка и Донецкого аэропорта.

Вас также могут заинтересовать новости: