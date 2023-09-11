Вероятно, в поселке остаются еще пятеро-шестеро гражданских людей.

В поселок Опытное возле Авдеевки (Донецкая область) зашли Силы обороны Украины, но пока сложно говорить о каком-то контроле, потому что враг безуспешно пытается отбить утраченные позиции.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

При этом напомнил, что Опытное входит в состав Авдеевской территориальной громады, оно было оккупировано около года назад.

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"Пока неизвестно, что происходит в самом поселке. Есть у нас информация, что там еще есть гражданские люди, мирное население. Приблизительно должно быть еще пять или шесть человек, которые остаются там. Очень осторожно надо говорить об успехах на таком направлении. Действительно, наши зашли. А ведь пока сложно говорить о каком-то контроле. Бои ведутся. Враг пытается отбить утраченные позиции, но пока никакого успеха не имеет", - сказал Барабаш.

Он рассказал, что враг постоянно там усиливает свое присутствие - очень много у них резервов в Донецке и вокруг города, много техники, личного состава.

Барабаш рассказал, что поселок Опытное разбит дотла. "Оно было разбито еще с 2014 года. До начала полномасштабной войны мы пытались его восстановить, крыши ремонтировали. На начало полномасштабной войны 44 человека оставалось в Опытном", – сказал он.

Барабаш отметил, что от крайних улиц Опытного до взлетной полосы Донецкого аэропорта чуть больше километра. Он сказал, что враг серьезно окопался возле Донецка, который от Опытного расположен на расстоянии в 5 километров.

Ситуация возле Опытного - детали

10 сентября Барабаш сообщил, что на Авдеевском направлении силы обороны Украины смогли занять часть поселка Опытное Авдеевской городской общины Покровского района Донецкой области.

Он говорил, что в целом ситуация по линии обороны вокруг города остается очень напряженной, враг давит с севера от города.

Рассказывал, что украинские военные провели блестящую штурмовую операцию и заняли часть Опытного. Там они закрепились, и продолжаются бои в самом населенном пункте.

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