ВСУ атакуют, несмотря на то, что в небе появилась угроза для артиллерии - очень много ударных российских дронов "Ланцет".

Украинские артиллеристы-реактивщики из 92-й механизированной бригады сейчас работают на границе Харьковской области и Луганской фактически круглосуточно. Как говорится в сюжете ТСН, они караулят часами, чтобы по команде разведки поскорее осуществить залп, а дальше еще быстрее покинуть огневую позицию.

Бойцы рассказывают, что, вероятно, Россия усиленно перебрасывает резервы на это направление, поэтому нашим защитникам приходится работать днем и ночью из-за постоянных атак оккупантов.

Также реактивщики поддерживают огневой мощью своих собратьев-пехотинцев, идущих вперед. "Ребят надо поддерживать огнем, когда наступают или обороняются... Когда у нас контрнаступление, то, конечно, мы прикрываем их в наступлении. Забрасываем дальше, как говорится, за шиворот им", — говорят артиллеристы.

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Бойцы рассказывают, что россияне пытаются бить в ответ на их огонь, поэтому приходится оперативно передислоцироваться.

Также на этом направлении в небе появилась угроза для нашей артиллерии - очень много ударных российских дронов "Ланцет".

Ситуация на фронте по состоянию на 22.01.2023

За сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе. Кроме того, отражена очередная дерзкая атака врага на Бахмут.

В Институте изучения войны 22 января отметили, что сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, его оборона - стратегически обоснованная операция.

Также Генштаб ВСУ заявил, что за сутки противник нанес 1 ракетный и 27 авиаударов по территории Украины.

Кроме того, Силы обороны показали прямое попадание из артиллерии по казарме с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

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