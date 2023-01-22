С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 120 760 российских террористов.

Силы обороны показали прямое попадание из артиллерии по казарме с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Вражеские солдаты пытались спрятаться от глаз ВСУ в двухэтажном здании. Украинские военные подождали, когда оккупанты в полном составе зайдут в казарму, только потом открыли артиллерийский огонь. Пламя охватило первый и второй этажи.

Некоторым захватчикам удалось избежать первого удара, однако вскоре их настигла судьба их товарищей: когда враг пытался спастись в здании рядом, ВСУ совершили финальный обстрел. Логово рашистов загорелось.

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Пожару помогла распространиться детонация боеприпасов, поскольку склад БК россияне разместили на территории казармы.

Война в Украине - бои за Бахмут

Россияне уже почти месяц ведут активное наступление на Бахмутском направлении, не считаясь с собственными потерями. ВСУ отбили новые попытки штурмов РФ в течение 21 января.

Провалом закончились штурмы русских на Авдеевском и Лиманском направлениях. На остальных направлениях противник ведет оборону.

По словам израильского аналитика Давида Шарпа, в районе Бахмута наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск.

Самые тяжелые бои в течение последних дней, согласно аналитике британской разведки, идут в районах Кременной и в секторе Бахмута. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об определенном "застое" в боевых действиях, хотя ВСУ и имеют определенные успехи.

Немецкая разведка, в свою очередь, замечает, что захват Бахмута может обернуться для Украины "настоящей катастрофой", поскольку РФ может прорваться вглубь территорий.

Институт изучения войны пишет, что оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией: Украина заплатила бы значительную цену, если бы российским войскам удалось легко взять город.

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