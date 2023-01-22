Украина заплатила бы значительную цену, если бы российским войскам удалось легко взять Бахмут, уверены эксперты.

Украина несет значительные потери в связи с продолжающейся несколько месяцев обороной Бахмута в Донецкой области.

Однако, хотя сам по себе Бахмут и не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, его оборона является стратегически обоснованной операцией, констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее издержки для Украины. … Если бы российские войска взяли его относительно быстро и малой кровью, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", – отмечают в ISW.

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Эксперты отмечают, что ранее Силы обороны Украины использовали похожую тактику постепенного истощения российских войск в Лисичанске. Там также, как и в Бахмуте, российские войска вынуждены были добиваться незначительных тактических успехов ценой больших потерь личного состава и техники. В итоге состоялся контролируемый уход украинцев из этого района, однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался для российских войск в оперативном отношении незначительным, а наступательные операции истощенных войск застопорились летом-осенью 2022 года.

"Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному [с ситуацией в Лисичанске] результату — российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, которые серьезно угрожают украинской обороне этого района. ISW … продолжает оценивать, что украинские силы фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр в Бахмуте, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах", – отмечают аналитики.

Ситуация в Бахмуте - что стоит знать

Долгие месяцы российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на ведении наступления на Бахмутском направлениях ценой значительных потерь. Разведка Великобритании ранее подчеркивала, что кампания по захвату Бахмута слишком дорого стоила для россиян, а сам город, вероятно, является только политической и символической, но не стратегической целью оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в начале января называл ситуацию на участке Соледар-Бахмут-Майорск самой сложной на фронте.

3 января британская разведка также отмечала, что оккупанты уже перешли возле Бахмута к наступлениям только на уровне взвода или отделения, и прогнозировала, что никакого прорыва россиян в ближайшие недели тут не будет. А Немецкая разведка констатировала, что успех оккупантов на этом направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины.

Сейчас оккупанты пытаются обойти город и совершают попытки выдавить украинские войска отсюда.

21 января Силы обороны Украины отбили очередную дерзкую атаку оккупантов на Бахмут.

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