Имея точные координаты, наши защитники меткими ударами испепелили колонну автомобильной техники с боеприпасами оккупантов.

Украинские военные не устают превращать технику оккупантов в металлолом. На этот раз постарались артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео обнародовали на YouTube-канале военных.

Имея точные координаты, артиллерия десантников меткими ударами испепелила колонну автомобильной техники с боеприпасами оккупантов.

Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда первые! Слава Украине! – говорится в подписи к видео.

О 95 бригаде

95 отдельная десантно-штурмовая бригада – это воинское соединение в составе ДШВ ВСУ. Была создана как 95-й учебный центр, впоследствии переформирована на бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Ранее офицер 95 бригады рассказывал, что в начале войны российская армия считала авиацию одной из своих преимуществ, однако очень недооценила украинские силы Противовоздушной обороны. Сегодня, добавляет военный, оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения русские потеряли около 35,6 тысячи своих воинов. Страна-агрессор также лишилась 1573 танков, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 вертолетов.

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