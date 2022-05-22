Воины рассказали, как работают по воздушным целям противника в отдельном сюжете.

Бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили два беспилотника "Орлан-10" оккупантов. Они также рассказали в специально подготовленном сюжете, как работают по воздушным целям врага.

Видео опубликовал пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

Два БПЛА сожгли с помощью прицельных выстрелов из ПЗРК Stinger. Остатки от сбитых "Орлан-10" бойцы показали на видео.

В ролике сначала демонстрируется, как десантники идут на позиции и готовят ПЗРК к выстрелу. Затем показывается наведение на цель, залп и попадание в беспилотник.

"Ну кацапских здесь мы подбили два "Орлана" [из] Stinger. Ребята, которые приезжали с "Перуном", тоже сделали одного "Орлана", — сообщил один из бойцов.

"Самолеты [вражеские] работают на предельных дистанция. Вот сколько летит его ракета, с такой дистанции он делает ее пуск. Конечно, ни про какую точность здесь речь не идет. Куда попала, туда попала. Геликоптеры противника пытаются работать – пытаются работать на предельно низких высотах, используя определенные складки местности. Но и в них у нас получается попадать", — сообщил другой солдат.

Далее он рассказал, что украинские защитники имеют возможность использовать лучшие образцы переносных зенитно-ракетных комплексов. Ни в одной армии мира не было одновременно американских, британских и даже советских ПЗРК. В этом, по словам воина, уникальность ВСУ.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники сбили 470 вражеских БПЛА. Восемь из них "приземлили" за последние сутки.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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