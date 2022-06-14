Горящую технику показали на видео.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ записали на свой счет очередную уничтоженную цель. Они взорвали путепрокладчик БАТ-2 российских оккупантов.

Об успешно выполненной боевой задаче написал пресс-центр бригады на Facebook.

Удар по путепрокладчику нанесло артиллерийское подразделение 79-й бригады. На записи с разведывательного дрона можно увидеть, как украинские защитники уничтожили БАТ-2. Техника стояла возле автомобильной дороги, а оккупантов рядом с ней не было.

Первый выстрел пришелся мимо, но затем десятники более тщательно прицелились и попали в путепрокладчик. Судя по результатам удара, техника восстановлению не подлежит.

Отметим, что БАТ-2 — это машина советского производства. По конструкции она напоминает гусеничный бульдозер. Техника выпускалась малой серией и была предназначена для специальных войск. Основная задача машины — прокладывание путей в зоне боевых действий.

Напомним, сегодня, 14 июня, украинские защитники отметились успешным ударом по оккупантам на юге. Они уничтожили семь единиц техники и 16 рашистов. А Воздушные силы эффективно отработали в обороне: сбили три крылатые ракеты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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