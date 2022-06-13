В ролике заметно, как пылают по меньшей мере семь единиц техники.

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск нанесли существенный удар по оккупантам. Они взорвали батарею РСЗО "Ураган" вместе с подразделением материально-технического обеспечения.

Об успешной работе 81-й бригады рассказали в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Эффективное применение артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины по уничтожению батареи РСЗО БМ-27 "Ураган" вместе со специальными машинами и подразделением материально-технического обеспечения ВС РФ, где оккупанты в полевых условиях заправляли и обслуживали военную технику", — написали в Генштабе.

К посту прикрепили ролик, в котором демонстрируются последствия удара. На видео заметно как минимум семь уничтоженных единиц техники. Среди них есть "Ураганы" и автокран.

Напомним, это не первая победа украинских защитников над оккупантами за сегодня. Ранее бойцы ВСУ взорвали штаб, склад с боеприпасами и технику рашистов в Харьковской области. А Грузинский легион залпом из "Стугны-П" превратил в металлолом вражеский танк. Выстрел совершили на дистанции более пяти километров.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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