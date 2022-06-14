Сегодня на юге страны украинские военные ликвидировали 16 оккупантов и сбили вражеский вертолет.

Сегодня на юге страны украинские военные ликвидировали 16 оккупантов и сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Тем временем наши подразделения, выполняя огневые задачи, в том числе и с применением ракетно-артиллерийского вооружения исключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники", - отметил он.

Кроме того, по словам Назарова, в районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен один вражеский вертолет.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 июня украинские бойцы с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ уничтожили 32,5 тысячи оккупантов.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

Сегодня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.