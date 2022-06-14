Снаряды уничтожили над разными областями Украины.

Воздушные силы ВСУ отчитались о проделанной работе. В течение часа, с 12:20 до 13:20, украинские защитники сбили три крылатые ракеты — вероятно, "Калибры". Их удалось уничтожить над разными областями Украины.

Об успешно сбитых целях отчитались в Командовании Воздушными силами ВСУ.

"Сегодня, 14 июня, в период с 12:20 по 13:20, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно "Калибр"), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря", — заявили в Командовании Воздушными силами.

Одну из ракет удалось уничтожить с помощью ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр". Еще две сбили выстрелами из зенитных ракетных комплексов в зоне ответственности Воздушного командования "Захид".

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 125 крылатых ракет. Сейчас РФ старается их экономить и все чаще использует советские образцы — X-59 и X-22. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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