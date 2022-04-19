Некоторое количество ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

Россияне будут наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Это продлится еще как минимум месяц.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они преимущественно бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно посчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", - отметил он.

По мнению Арестовича, оккупанты не будут использовать весь ракетный запас на Украине. Часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары России стратегической нелепостью, следствием которой станет ракетная самодемилитаризация РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: