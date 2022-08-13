Арестович описывает ситуацию в российской армии как управленческий и стратегический кризис.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен в бессмысленности шантажа со стороны России, чего б он не касался - катастрофы на АЭС, ядерного оружия или захвата Сувалкского коридора.

Как он заявил в эфире "Фейгин LIVE", сегодня военное командование РФ отдает приказы, которое войско уже не в состоянии выполнять.

"Российские высшее руководство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает в своих же собственных войсках подрывать веру не только в победу (в нее уже никто не верит), а в хоть какую-нибудь адекватность действий командования", - говорит он.

Советник главы ОПУ подчеркивает, что российские военные уже не верят даже в то, что войну удастся нормально завершить, не то что выиграть.

Арестович описывает ситуацию в российской армии как управленческий и стратегический кризис. В этой ситуации Россия прибегает к шантажу.

"Ядерный шантаж, это ж полным идиотом надо быть. Зерновой не прошел - они решили ядерный устроить", - отметил он.

Советник главы ОПУ уверен в бессмысленности такого шантажа, чего б он не касался - катастрофы на АЭС, ядерного оружия или захвата Сувалкского коридора.

"Можно напомнить очень простую вещь. Четыре украинских самолета с противоударными ракетами старыми, 86-го года, снесли все российские С-300, С-400 с правого берега. Просто ноль. Это четыре украинских самолета. У НАТО в одном воздушном ударе, когда ему понадобится, поднимет 2100 самолетов. Какой Сулковский коридор? До Урала не будет ничего живого, ничего не остается. Я имею в виду военную технику, по мирным никто бить не будет, конечно. В течение 3 суток ничего не останется вообще. Кому вы грозите? На что вы там указываете? Какие аварии на атомных станциях? Мы чего от Путина боялись - потери адекватности с разрывом рубахи, ядерного оружия, мобилизации. А они теряют адекватность не как десантник у фонтана, они теряют адекватность как такой вот несчастный первоклассник, которого четвероклассники за жвачку забили в углу школы. Еще чуть-чуть и доломают", - сказал он.

По словам Арестовича, это тень того, что путинский режим ждет грандионзной катастрофа.

"Эти люди пытаются это перебить месседжами о взятии там третьей и второй стенки коровника в Песках? Это ж просто…", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 августа российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС и еще раз - 6 августа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что оккупанты решат взорвать Запорожскую АЭС.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, все происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС, - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста.

Украина на Совбезе ООН выдвинула условия по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

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