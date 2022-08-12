По словам секретаря СНБО, единственный способ решить проблему угрозы ядерной катастрофы – это требовать от РФ, чтобы ее войска покинули станцию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что оккупанты решат взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом Данилов сказал в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос, какой выход Украина видит из ситуации в связи с ядерным терроризмом РФ на территории Запорожской АЭС.

"Ее (станцию) захватили вооруженные террористы, нагнали технику на ту территорию. Если мы сейчас начнем с ними там "выяснять отношения", то вероятность того, что они примут решение, что нужно ее взорвать, - существует", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что это объект повышенной опасности.

"И не дай Бог, произойдет там какая-то ядерная катастрофа, то я могу сказать, что то, что было в Чернобыле – это цветочки по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской атомной... Потому что это крупнейшая АЭС в Европе, там шесть огромных энергоблоков стоит", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, в мире не хотят заниматься решением этой проблемы. В частности, МАГАТЭ должна была реагировать с первого дня, когда начались события на Запорожской АЭС, но "куда-то делась".

Данилов отметил, что весь мир сейчас должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули территорию станции и она перешла под контроль Украины.

Оккупация Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 11 августа российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил "серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС", заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерной площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

11 августа президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

По его словам, все, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС, - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Зеленский подчеркнул, что в мире должны реагировать немедленно, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, поскольку это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

Украина на Совбезе ООН выдвинула условия по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

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