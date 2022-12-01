Как отметил Арестович, главный посыл НАТО - это поддержка Украины по ключевым вопросам

Накануне состоялся саммит НАТО, на котором были приняты радикальные решения. Так, в Альянсе решили принять Украину, усилить помощь, а также отказаться от перемирия с Россией.

Как объяснил Алексей Арестович в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube, результат заявлений НАТО свидетельствует о том, что для Украины "жизнь прекрасна и очень печальна для тех, кто с нами воюет - сейчас и в перспективе".

В частности, прозвучали четыре ключевых тезиса:

Украина вступает в НАТО после окончания войны;

поддержка Украины непоколебима и будет расширена;

военная поддержка Швеции и Финляндии (еще не вступившим) гарантирована;

никогда не признаем незаконную аннексию Украины и Россия совершает ряд военных преступлений.

"В контексте это является предельно конкретным заявлением. Сочетание, что не будет перемирия и не будет переговоров ради перемирия - это очень предельно конкретный месседж. Переговоры - это не тема вообще", - говорит Арестович.

Вместе с тем, как отметил Арестович, главный посыл НАТО - это поддержка Украины по ключевым вопросам: "начиная с тактических вооружений и техники для поля боя, для конкретных нужд, заканчивая стратегическими заявлениями о в целом защите украинской инфраструктуры, и суперстратегическом вопросе - вступление Украины в НАТО".

Украина и НАТО: что известно

Как писал УНИАН, 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в ближайшее время и добавил, что в Альянсе "придерживаются того же мнения по поводу членства Украины".

Также ранее в НАТО заявляли, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

Так же главы МИД стран-членов НАТО по итогам встречи в Бухаресте выпустили заявление, в котором заверили, что Альянс усилит поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: