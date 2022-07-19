Советник главы Офиса президента назвал российского диктатора Владимира Путина "жалким, облезлым стариком".
Соответствующее заявление он сделал во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Ты видел его фотки? Он жалкий, облезлый старик", - заявил Арестович.
Фейгин согласился с этим. По его наблюдениям, Путин "едва ходит". В то же время он напомнил, что некоторые люди склонны считать болезненное поведение диктатора на публике частью конспирологии. Арестович отреагировал на это с иронией.
Арестович: Тренировал хромоту и подворачивание ног, скручивание костей, чтобы мы его обсудили в эфире.
Фейгин Там очевидный синдром Кушингова, во-первых. Во-вторых, там, очевидно, я думаю, могут быть проблемы с позвоночником. Он ходит полуприсядки. Там, конечно, наверное, могут быть внутренние заболевания без внешних проявлений. В общем, это старый человек. Он состарился моментально.
Арестович: Его добила эта война. Она должна была стать кульминацией его правления, а стала точкой падения. Конечно, я понимаю, что он переживает внутренне. Владимир Владимирович, если вы нас слышите, вы покайтесь и подумайте о бессмертии души. Я вам подсказываю: состояние человека в момент смерти может изменить всю его неправильную жизнь. Успеете покаяться - есть шанс.
После этого Фейгин предложил более радикальный совет. По его словам, он мог бы исповедаться Путина", а Арестович - "отпеть". Правозащитник заметил, что из этого может получиться неплохой мерч.
Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.
В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.