По его словам, диктатор думал, что война станет кульминацией его правления, но все наоборот.

Советник главы Офиса президента назвал российского диктатора Владимира Путина "жалким, облезлым стариком".

Соответствующее заявление он сделал во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Ты видел его фотки? Он жалкий, облезлый старик", - заявил Арестович.

Фейгин согласился с этим. По его наблюдениям, Путин "едва ходит". В то же время он напомнил, что некоторые люди склонны считать болезненное поведение диктатора на публике частью конспирологии. Арестович отреагировал на это с иронией.

Арестович: Тренировал хромоту и подворачивание ног, скручивание костей, чтобы мы его обсудили в эфире.

Фейгин Там очевидный синдром Кушингова, во-первых. Во-вторых, там, очевидно, я думаю, могут быть проблемы с позвоночником. Он ходит полуприсядки. Там, конечно, наверное, могут быть внутренние заболевания без внешних проявлений. В общем, это старый человек. Он состарился моментально.

Арестович: Его добила эта война. Она должна была стать кульминацией его правления, а стала точкой падения. Конечно, я понимаю, что он переживает внутренне. Владимир Владимирович, если вы нас слышите, вы покайтесь и подумайте о бессмертии души. Я вам подсказываю: состояние человека в момент смерти может изменить всю его неправильную жизнь. Успеете покаяться - есть шанс.

После этого Фейгин предложил более радикальный совет. По его словам, он мог бы исповедаться Путина", а Арестович - "отпеть". Правозащитник заметил, что из этого может получиться неплохой мерч.

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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