Советник главы ОП напомнил о недавних успехах ВСУ на херсонском направлении.

Вооруженные силы Украины создают условия для "проседания" боевых возможностей врага в захваченной им части Херсонской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира с российской журналисткой Юлией Латыниной, отвечая на вопрос, как украинские войска готовятся освобождать Херсон.

"Мы же видим системную работу по складам, командным пунктам, некоторым другим объектам, мосту. Все это в совокупности, даже невоенному человеку, о чем-то весьма конкретно сигналит. Сигналит о том, что мы эту "котлету" готовим к нарезанию и поеданию. И понятно, что такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет", - заявил он.

Отметим, Арестович также спрогнозировал, что в ходе контрнаступления ВСУ в плен будут взяты сотни тысяч российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.

Также сообщалось об ударе по этому сооружению утром 20 июля. Оккупанты уже заявили, что движение по мосту будет временно ограничено.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.