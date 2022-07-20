По его словам, это случится после начала контрнаступления ВСУ.

Российские оккупанты в ходе будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины будут массово сдаваться в плен, прогнозирует советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Представьте, что будет, когда пойдет наше контрнаступление, с пленными, которых будет сотни тысяч. Потому что наступление всегда дает очень много пленных. Это секрет, почему наших пленных в распоряжении российской армии гораздо больше, чем их пленных у нас. Когда мы пойдем - это будет набор пленных, массовый", - пояснил Арестович.

Отвечая на вопрос, почему ВСУ не идут в контрнаступление сейчас, Арестович сказал, что "мы ждем".

"Наша задача - вымотать противника. Российская армия должна потерять способность наступать. Когда группировка теряет способность наступать - она теряет способность и контрнаступать, предпринимать эффективные контрудары в ответ на наше контрнаступление", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным президента Владимира Зеленского, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь"

Ранее американские аналитики предположили, что в Кремле могут использовать ядерную угрозу для сдерживания наступления ВСУ.