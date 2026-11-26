Этот эпизод подчеркивает сохраняющуюся напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп преподнес сюрприз генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после их встречи во Флориде - на фоне предпринятых американским лидеромновых усилий, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией. Об этом пишет Politico.

В совместном заявлении, опубликованном Белым домом и НАТО по итогам встречи, состоявшейся в среду вечером в поместье Мар-а-Лаго, лидеры отметили, что обсудили "важность того, чтобы Россия избегала любых действий - намеренных или непреднамеренных, - которые могли бы привести к эскалации войны", а также подчеркнули необходимость "как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта".

Однако спустя несколько часов президент изменил формулировку, добавив два слова: теперь в заявлении говорится, что подобных действий должны избегать "Россия и Украина".

Видео дня

Представитель НАТО, пояснил, что первоначальный текст был официально согласован обеими сторонами: это означает, что Трамп внес правки в одностороннем порядке.

"Это дополнение весьма примечательно, учитывая, что всего несколько дней назад Украина нанесла удар по российскому военному кораблю в ливийском порту - за тысячи километров от Киева. Данная атака, которая, по мнению экспертов в области права, могла нарушить нормы международного права, не вызвала критики со стороны большинства союзников Украины - на фоне ежедневных российских ударов по территории соседнего государства", - пишет издание.

Отмечается, что этот эпизод также подчеркивает сохраняющуюся напряженность в отношениях между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обновленная формулировка создает новую проблему для Марка Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов, возглавляющий НАТО, неоднократно публично хвалил американского президента, пытаясь при этом обеспечить продолжение поставок оружия из США, сохранить ограниченную поддержку Украины и поддержать единство внутри Североатлантического альянса. Однако это расхождение показывает, что возможности его подхода, направленного на то, чтобы Трамп придерживался заданной линии, имеют свои четкие пределы.

Несмотря на то, что Трамп затронул тему Украины, позже он добавил, что в ходе встречи "уделил много времени обсуждению того, что хотел бы видеть, как президент Путин прекращает любую военную агрессию против территорий по всей Европе".

По словам представителя НАТО, встреча Трампа и Рютте изначально должна была быть посвящена именно так называемому "Обзору военного присутствия в Европе". Однако, поскольку публикацию документа отложили, дискуссия сосредоточилась на других вопросах: наращивании оборонно-промышленного потенциала в трансатлантическом пространстве и противодействии гибридным атакам со стороны России в Европе.

Война в Украине - заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что во время переговоров с Путиным в Китае значительное внимание уделялось вопросу прекращения российской "военной агрессии против территорий по всей Европе".

Президент США также подчеркнул, что надеется на скорое заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: