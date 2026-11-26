Окаменелости этого существа, возраст которых составляет около 415 миллионов лет, были обнаружены в Великобритании и впервые описаны еще в 1870-х годах.

Задолго до того, как по поверхности Земли начали бродить млекопитающие, рептилии или птицы, по пойменным равнинам рыскал другой хищник: это был не динозавр, а скорпион. Об этом пишет ScienceAlert.

Окаменелости этого существа, возраст которых составляет около 415 миллионов лет, были обнаружены в Великобритании и впервые описаны еще в 1870-х годах. С тех пор ученые спорили о том, что же именно перед ними находится.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Palaeontology, в котором использовались компьютерная томография (КТ) и традиционные методы зарисовки с помощью камеры-люциды, поставило точку в этом вопросе.

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Существо получило название Praearcturus gigas - возможно, это самый крупный скорпион из всех когда-либо живших на Земле. Одни только его клешни достигали 16 сантиметров в длину - это больше, чем всё тело многих современных видов скорпионов.

"Возможно, этот вид достиг таких внушительных размеров из-за отсутствия других крупных хищников, что позволило ему доминировать в своей среде обитания", - отметил ведущий исследователь Ричи Ховард, палеонтолог из лондонского Музея естественной истории.

По оценкам ученых, длина всего животного превышала метр - примерно как у собаки средних размеров. Ховард сказал:

"Praearcturus обитал в эпоху, когда жизнь на суше только зарождалась, а предки рептилий, млекопитающих и птиц еще не покинули водную среду. Вероятно, этот вид вырос до таких размеров, поскольку не было других крупных хищников, что позволило ему стать доминирующим существом в своей среде".

Исследовательская группа также сравнила британские окаменелости с образцами древнего скорпиона Eramoscorpius, найденными в Канаде, что позволило точно определить место P. gigas на эволюционном древе скорпионов.

Особенности его способа жизни

Интересно, что на одной из конечностей существа были обнаружены характерные гребни. Это указывает на то, что оно могло издавать звуки, потирая части своего тела друг о друга, - такой способ звукоизвлечения называется стридуляцией; некоторые современные скорпионы используют его до сих пор. Однако суша была еще не до конца освоена, и полноценной экосистемы, на которую можно было бы опереться, там практически не существовало.

Окаменелости, найденные в Уэльсе, демонстрируют наличие на теле животного лопастевидных структур - эпимеров, напоминающих образования, которые можно увидеть у современных омаров и крабов.

Говард и его коллеги полагают, что P. gigas охотился как на суше, так и в воде - везде, где удавалось найти добычу. Спустя миллионы лет суша оказалась заселена многоножками размером с автомобиль и стрекозами величиной с хищных птиц; всё это происходило в лесах, которых во времена P. gigas еще даже не существовало.

Отмечается, что усиление конкуренции за пищу, возможно, привело к постепенному вымиранию гигантского скорпиона, хотя исследователи считают, что он мог просуществовать еще 40 миллионов лет после эпохи, к которой относятся данные окаменелости, прежде чем окончательно исчезнуть.

При этом остается еще более масштабный вопрос о том, как вышло, что группа животных, дышащих воздухом, в конечном итоге вернулась в водную среду. Палеонтолог Грег Эджкомб из Музея естественной истории сказала:

"Согласно наиболее точным филогенетическим схемам, построенным на основе анализа ДНК, скорпионы - близкие родственники других паукообразных, обладающих так называемыми "легкими-книжками", например, пауков. Это указывает на то, что их предки дышали воздухом. Если это так, то Praearcturus - пример животного, которое, по всей видимости, вернулось в воду уже после того, как его предки вышли на сушу".

Новости археологии

В одном из домов, расположенных в центре древних Помпей - на Виа-дель-Аббонданца (что переводится как "Улица изобилия"), - некая женщина устроила уютную, скрытую от посторонних глаз гардеробную.

Имя этой женщины давно стерлось из памяти, однако извержение Везувия в 79 году н. э. законсервировало ее личные вещи и повседневные привычки в слое пепла. Спустя 2000 лет археологи обнаружили это пространство в том же виде, в каком оно оставалось в момент катастрофы.

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