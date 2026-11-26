При этом Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против.

Германия предлагает лишать страны ЕС денег из бюджета Евросоюза, если они не приобщаются к помощи Украине. Об этом пишет Le Monde.

Речь идет о новом кредите на €45 млрд: €25 млрд на военную помощь и €20 млрд на бюджет. Канцлер Фридрих Мерц хочет утвердить участие в нем условием доступа к бюджету ЕС на 2028-2034 годы.

Канцлер Фридрих Мерц четко обозначил свою позицию в официальном письме на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты, направленном в понедельник, 9 ноября. Письмо было отправлено всего за несколько дней до запланированных на 12-13 ноября в Дублине встреч Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета, где Украина станет одной из центральных тем обсуждения.

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В своем послании канцлер пригрозил заблокировать принятие многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы (переговоры по которому ведутся в настоящее время), если "все" государства-члены ЕС не примут участия в оказании этой поддержки. Его инициативу поддерживают Нидерланды и Литва.

"Поддержка Украины - это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, а значит, и бремя этой поддержки должно быть распределено между всеми нами", - сказал он.

При этом Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против, однако Германия и ряд других стран поставили свое участие в качестве условия для заключения более широкого бюджетного соглашения. Мерц добавил:

"На мой взгляд, существует связь между нашей поддержкой Украины и европейским бюджетом. В состав Европейского союза входят 27 государств-членов, а не 23 или 24".

Упомянутые четыре страны являются крупными получателями средств из бюджета ЕС (чистыми бенефициарами). Этот спор - наглядный пример существующих разногласий между государствами, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают из него (например, Германия, Швеция, Нидерланды и Финляндия), и теми, кто, напротив, получает больше, чем вносит.

Помощь Украине

Ранее Украина получила от Всемирного банка 450 млн долларов: финансирование будет направлено на поддержку бизнеса, а также на подготовку и реализацию проектов восстановления.

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