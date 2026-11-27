Президент Франции заявил, что помощь Европейского Союза имеет решающее значение.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы борются за суверенитет и территориальную целостность своей страны, но они также находятся на передовой европейской безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросовета.

Он подчеркнул важность оказания Украине помощи со стороны Европейского Союза.

"Помощь Европейского Союза имеет решающее значение. Почему? Потому что с начала 2025 года продолжается вывод американских войск, а также потому, что эта война напрямую касается нас. Украинцы борются за суверенитет и территориальную целостность своей страны, но они также находятся на передовой европейской безопасности", – отметил Макрон.

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По его мнению, если оставить Украину без финансовой поддержки, это также будет угрожать безопасности Европы.

"Нужно взглянуть на карту и еще раз пересмотреть историю. Так что да, эта война имеет экзистенциальное значение для безопасности европейцев. Если мы оставим Украину, мы поставим под угрозу нашу безопасность в кратко- и среднесрочной перспективе", – добавил президент Франции.

При этом он напомнил о провокациях со стороны России против стран Европы уже сейчас.

"И когда я смотрю на ситуацию во многих европейских странах, становится ясно, что это произойдет скорее в краткосрочной, чем в среднесрочной перспективе. Достаточно лишь ежедневно наблюдать за агрессией России в отношении всех нас", – подчеркнул Макрон.

По его словам, помощь Украине соответствует интересам Франции:

"Мы помогаем Украине из чувства ответственности и потому, что это соответствует нашим интересам. Я здесь, чтобы защищать интересы Франции. Это соответствует интересам Франции. Европа солидарно поддерживает Украину, поскольку европейцы понимают, что на кону стоит безопасность нашего континента. Как президент Франции, я могу сказать вам, что в Украине на кону стоит безопасность французского народа, нашей страны – сегодня и завтра. Никакой наивности, никакой безответственности".

Другие заявления Макрона

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Макрона, европейские лидеры сосредоточились на двух приоритетах в отношении помощи Украине. Первый – помочь Украине пережить зиму. Президент Франции отметил, что Россия усиливает удары по мирному населению и пытается погрузить страну в темноту зимой. Поэтому, по его мнению, долг Европы – сорвать планы РФ. Второй приоритет – работать вместе с Украиной над достижением справедливого мира.

Также мы писали, что Макрон отметил, что поддержка Украины со стороны Европы имеет решающее значение, поскольку США её больше не оказывают. Президент Франции выразил убеждение, что именно Европа должна определять будущее собственной безопасности. Он подчеркнул, что без европейцев поддержки Украины не будет. По его мнению, европейские страны должны сформировать собственные принципы и архитектуру безопасности.

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