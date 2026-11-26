В Тернопольской области за последние годы резко изменилась возрастная статистика браков.

В Украине проведут проверки законности регистрации браков, в которых женщины старше мужчин, сообщил в Facebook начальникполиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"Мы проанализировали данные о регистрации браков в Тернопольской области и выяснили, в каких случаях имеются основания для проведения правоохранительными органами проверок", – рассказал Зюбаненко.

В частности, он отметил, что его поразила статистика, свидетельствующая о том, что за последние годы резко изменилась возрастная структура браков.

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"С началом войны в 2022 году в области зарегистрировали 103 брака, в которых женщины старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2023 году их было уже 276", – отметил начальник полиции Тернопольской области.

Зюбаненко добавил, что были случаи, когда несколько мужчин заключили браки со своими тещами:

"В феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года рождения женился на 66-летней жительнице города Нежина Черниговской области, которая до этого момента была его тещей. В мае того же года житель Подволочиской общины развелся с женой 1979 года рождения и заключил брак со своей тещей 1958 года рождения".

По словам сотрудника правоохранительных органов, в 2024 году было зарегистрировано 145 таких браков, а в 2025-м – 138.

"С начала 2026 года их количество выросло и на сегодняшний день составляет 188 браков. Такие схемы в нашем обществе, к сожалению, носят системный характер", – констатировал он.

При этом, по словам начальника полиции Тернопольской области, в этих списках "выгодных" браков фигурирует немало предпринимателей – "известных" в области людей.

"Разница в возрасте между супругами сама по себе не дает оснований обвинять кого-либо в уклонении от мобилизации. Точно так же факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении границы не свидетельствует о нарушении. Мы будем проверять на законность регистрацию таких браков и другие схемы уклонения от мобилизации, которые вызывают сомнения у правоохранителей", – пояснил Зюбаненко.

Однако, напомнил он, основной задачей полиции является выявление тех "делки", которые пытаются заработать на подобных махинациях, и документирование их действий, чтобы виновные ответили перед законом.

Другие услуги для населения в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине запустили возможность расторжения брака онлайн в приложении "Дія". Указывается, что услуга доступна для супругов, которые совместно решили расторгнуть брак. Без согласия обеих сторон подать заявление о расторжении брака не удастся. После подачи онлайн-заявления через месяц брак будет расторгнут. Однако, если супруги за это время передумали разводиться, заявление можно отозвать – не позднее чем за 4 часа до видеоконференции.

Также мы писали, что в Украине можно сменить фамилию не только в связи с вступлением в брак или после развода. Юрист Анна Салиенко рассказала, как по собственному желанию сменить фамилию и сэкономить время и средства. Салиенко добавила, что украинцы могут не только сменить фамилию на любую, которая им понравилась. Также можно выбрать имя и даже отчество. Отмечается, что иногда люди вообще отказываются от отчества.

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